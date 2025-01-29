Anadolu mutfağının şifa dolu lezzeti: Yoğurtlu dövme çorbası tarifi

Yayınlanma: 29.01.2025 - 11:48

Güncelleme: 29.01.2025 - 11:48

Yoğurtlu dövme çorbası, hem besleyici hem de hafif yapısıyla sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Dövme (aşurelik buğday), yoğurt ve nohut gibi sağlıklı malzemelerle hazırlanan bu çorba, özellikle mide dostu olması ve bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinir. Peki, Anadolu mutfağının şifa dolu bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, bol vitaminli yoğurtlu dövme çorbası tarifi...

YOĞURTLU DÖVME ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı dövme buğday (aşurelik buğday)

1 çay bardağı haşlanmış nohut

5 su bardağı su veya et suyu

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

YOĞURTLU DÖVME ÇORBASI YAPILIŞI

Dövme buğdayı bir gece önceden suda bekletin.

Ertesi gün süzüp yıkadıktan sonra tencereye alın, üzerine 5 su bardağı su veya et suyu ekleyerek yumuşayana kadar pişirin.

Haşlanmış nohudu ekleyerek birkaç dakika daha kaynatın.

Bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın.

Karışıma 1 kepçe sıcak çorba suyundan ekleyerek ılıtın ve yavaşça tencereye dökün.

Sürekli karıştırarak birkaç dakika kaynatın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin, üzerine kuru nane ve pul biber ekleyerek kızdırın.

Hazırlanan sosu çorbanın üzerine gezdirin.

Çorbayı sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!