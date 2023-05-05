Arctic Monkeys konser öncesi Barış Manço dinletti
Dünyaca ünlü müzik grubu Arctic Monkeys'in Oslo konseri öncesi Barış Manço'nun Hal Hal şarkısının çalındığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Dünyaca ünlü müzik grubu Arctic Monkeys'in konseri öncesi çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Arctic Monkeys grubunun Oslo'da vereceği konser öncesinde çekilen görüntülerde, sahne hazırlığı yapılırken seyircilere Barış Manço'nun 'Halhal' şarkısının dinletildiği görüldü.
İSTANBUL'DA BAKKAL SALDIRMIŞTI
Arctic Monkeys, İstanbul'da verdikleri konserlerin ardından Beyoğlu’nda bir bakkalın sözlü saldırısına uğramıştı. Grubun dükkan önünde alkol almasına sinirlenen bakkal küfürler ederek ve şişeleri fırlatarak Arctic Monkeys'i kovmuştu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- CHP'li Özkoç'tan İnce'ye 'Davutoğlu' ve 'Babacan' yanıtı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Barış Manço'lu yanıt
- Açılmamış oy pusulalarında skandal
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- Seçim hileleri başladı: CHP itiraz etti!
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler
- Altında 2 ayın en büyük haftalık yükselişi