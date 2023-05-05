Arctic Monkeys konser öncesi Barış Manço dinletti

Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:50

Güncelleme: 05.05.2023 - 17:50

Dünyaca ünlü müzik grubu Arctic Monkeys'in konseri öncesi çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Arctic Monkeys grubunun Oslo'da vereceği konser öncesinde çekilen görüntülerde, sahne hazırlığı yapılırken seyircilere Barış Manço'nun 'Halhal' şarkısının dinletildiği görüldü.

İSTANBUL'DA BAKKAL SALDIRMIŞTI

Arctic Monkeys, İstanbul'da verdikleri konserlerin ardından Beyoğlu’nda bir bakkalın sözlü saldırısına uğramıştı. Grubun dükkan önünde alkol almasına sinirlenen bakkal küfürler ederek ve şişeleri fırlatarak Arctic Monkeys'i kovmuştu.