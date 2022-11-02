Arjantin ve Porto Riko güzellik kraliçeleri evlendiklerini duyurdu
Miss Arjantin ve Miss Porto Riko güzellik yarışmalarında birinci gelerek kraliçe tacını takmalarının ardından ülkelerini uluslararası yarışmalarda temsil eden Mariana Varela ve Fabiola Valentín evlendiklerini duyurdu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Miss Grand International 2020'de tanışan, fakat uzun bir süre aşklarını bir sır olarak saklayan Arjantin güzeli Mariana Varela ve Porto Riko güzeli Fabiola Valentín, sosyal medya hesaplarından evlendiklerini duyurdu.
Mariana, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "İlişkimizi, uzun bir süre gizli tutmaya karar verdikten sonra, özel bir günde kapıları açtık" dedi. Güzellik kraliçeleri, 28 Ekim'de yapılan nişan törenlerine ait bir videoyu da hayranlarıyla paylaştı.
HER İKİSİ DE GAZETECİLİK MEZUNU
26 yaşındaki Miss Grand Argentina 2020 güzeli Mariana Varela, Buenos Aires doğumlu ve Avellaneda Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu.
1,75 boyunda olan Mariana, Ekim 2020'de Miss Grand Argentina 2020 tacını taktı. 27 Mart 2021'deki Miss Grand International 2020'de Arjantin'i temsil ederek 62 aday arasından ilk 10'a kaldı.
Mariana Varela
24 yaşındaki, Miss Grand Puerto Rico 2020 güzeli Fabiola Valentín, Camuy doğumlu ve Sagrado Corazon Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu.
1,78 boyunda olan Fabiola, Miss Grand Puerto Rico 2020'de kraliçelik tacını taktı ve 27 Mart 2021'deki Miss Grand International 2020'de Arjantin'i temsil ederek 62 aday arasından ilk 10'a kaldı.
Fabiola Valentín
İlgili Haberler
- Casillas, eşcinsel olduğunu yazan tweeti hacklendiğini söyleyerek sildi
- Iker Casillas'tan olay yaratacak paylaşım: 'Eşcinselim'
- Küba referandumdan sonra eşcinsel evliliği ve evlat edinmeyi yasallaştırdı
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı: Eşcinsellik insan hakkı değildir
- Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli oyuncaklar 'eşcinselliği özendirdiği' gerekçesiyle piyasadan toplanıyor
-
Video Haberler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelmişti: Metin Yeşildağ yaşamını yitirdi
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...