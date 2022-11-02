Arjantin ve Porto Riko güzellik kraliçeleri evlendiklerini duyurdu

02 Kasım 2022 Çarşamba, 13:45

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Miss Grand International 2020'de tanışan, fakat uzun bir süre aşklarını bir sır olarak saklayan Arjantin güzeli Mariana Varela ve Porto Riko güzeli Fabiola Valentín, sosyal medya hesaplarından evlendiklerini duyurdu.

Mariana, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "İlişkimizi, uzun bir süre gizli tutmaya karar verdikten sonra, özel bir günde kapıları açtık" dedi. Güzellik kraliçeleri, 28 Ekim'de yapılan nişan törenlerine ait bir videoyu da hayranlarıyla paylaştı.

HER İKİSİ DE GAZETECİLİK MEZUNU

26 yaşındaki Miss Grand Argentina 2020 güzeli Mariana Varela, Buenos Aires doğumlu ve Avellaneda Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu.

1,75 boyunda olan Mariana, Ekim 2020'de Miss Grand Argentina 2020 tacını taktı. 27 Mart 2021'deki Miss Grand International 2020'de Arjantin'i temsil ederek 62 aday arasından ilk 10'a kaldı.

Mariana Varela

24 yaşındaki, Miss Grand Puerto Rico 2020 güzeli Fabiola Valentín, Camuy doğumlu ve Sagrado Corazon Üniversitesi gazetecilik bölümü mezunu.

1,78 boyunda olan Fabiola, Miss Grand Puerto Rico 2020'de kraliçelik tacını taktı ve 27 Mart 2021'deki Miss Grand International 2020'de Arjantin'i temsil ederek 62 aday arasından ilk 10'a kaldı.

Fabiola Valentín