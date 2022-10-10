Casillas, eşcinsel olduğunu yazan tweeti hacklendiğini söyleyerek sildi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 06:52

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Real Madrid’in ve İspanya milli takımının eski kalecisi Iker Casillas, “Umarım bana saygı duyrsınız: Ben eşcinselim” dediği tweetini hacklendiğini belirterek sildi.

Casillas’ın İspanyolca attığı tweet silinmeden önce bir saat kadar platformda kaldı.

Casillas daha sonra attığı tweetinde, hacklendiğini söyleyerek bütün takipçilerinden ve LGBT topluluğundan özür dilediğini açıkladı.

İspanya’da beraber top koşturduğu takım arkadaşı Carles Puyol ise tweetini silmeden önce Casillas’a yanıt vererek öpücük emojisiyle beraber bir fotoğraflarını paylaştı ve “Bizim hikayemizi anlatmanın zamanı” dedi.

Puyol da Casillas’ın tweetinin silinmesinden sonra “anlayışsız esprisi” için özür dilediğini aktararak “LGTBIQA+ topluluğuna saygısını sunduğunu” belirtti.

Ancak Avustralya’daki futbol takımı Adelaide United’da oynayan ve geçen Ekim ayında eşcinsel olduğunu açıklayan Josh Cavallo, Casillas ve Puyol’un bu konuyla dalga geçtiğini dile getirerek tepki gösterdi.

Cavallo, LGBTQ+ bireylerin zorlu bir yoldan geçtiklerini vurgulayarak eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular ile dalga geçmenin hayalkırıklığı olduğunu kaleme aldı:

“Rol modellerimin ve futbolun efsanelerinin ait olduğum toplulukla dalga geçmesi çok saygısız.”

Futbolda çok az erkek oyuncu açıkça eşcinsel olduğunu açıklayabiliyor.

Bu yılın başında Blackpool’da oynayan 17 yaşındaki Jake Daniels, İngiltere erkek liglerinde 30 yıl sonra eşcinsel olduğunu açıklayan ve halen forma giyen ilk futbolcu olmuştu.

2020 yılında emekli olan Casillas, eşi Sara Carbonero’dan mart ayında boşandı.