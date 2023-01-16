Arjantin'de bir baba, çocuğuna saldıran köpeği bıçaklayarak öldürdü

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 11:51

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 11:51

Arjantin'de bir baba, çoçuğuna saldıran pitbull cinsi bir köpeği bıçakladı.

Lionel adındaki bir çocuğun iki arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken pitbull tarafından saldırıya uğradı.

12 yaşındaki çocuk ölümden kıl payı kurtulurken, vücudunda ısırık yaraları oluştu.

Ev sahibinin evinin dışında kaydedilen kamera görüntülerine göre olay yerine gelen baba Oscar Alberto Ernalz'ın, üstüne doğru gelen köpeği defalarca bıçaklayarak öldürdüğü görüntülendi.

"BANA SALDIRMASI İŞİMİ KOLAYLAŞTIRDI"

Oscar Alberto Ernalz, "Onlara (Sahiplerine) bu köpeği uyutmaları gerektiğini söyledim, çünkü uyutmazlarsa ben uyutacaktım. Arkamı döner dönmez köpek üzerime atladı ve bana saldırmayı bırakmadı. Soğukkanlılıkla söylemek gerekirse, bu benim işimi kolaylaştırdı" dedi.

Ernalz, köpeğin oğlunu öldürmeye çalıştığını savunarak, yaptıklarının fazlasıyla haklı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ernalz, "Benim ve herhangi bir ebeveynin kararı aynı olurdu. Aptalı oynamak ve hiçbir şey ifade etmeyen yasal süreci takip etmek için korkak olmak gerekir. Oğlumun orada olması bir mucizeydi, çünkü pitbull saldırısından sonra kimsenin sonu iyi olmaz" diye konuştu.