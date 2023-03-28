Arnavutluk'ta televizyon kanalına silahlı saldırı: 1 ölü

Balkanların en çok izlenen televizyon kanallarından Arnavutluk'taki Top Channel televizyon binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 09:40
Arnavutluk'ta televizyon kanalına silahlı saldırı: 1 ölü
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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yayın yapan Top Channel kanalının bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi.

Canlı yayın sırasında düzenlenen saldırıda, 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Saldırganların kanalda yayınlanan “Biri Bizi Gözetliyor” programını hedef aldığı belirtilirken, saldırıya ait silah sesleri canlı yayında duyuldu.

Polis, saldırının ardından saldırganların kullandığı aracın yakındaki bir otoyolda yakılmış halde bulunduğunu açıkladı. İşkodra’dan çalındığı belirlenen aracın içerisinden iki adet Kalaşnikof tipi silah çıktı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, saldırganlara ulaşmaya çalışıyor.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ve Başbakan Edi Rama, Top Channel binasına otomatik silahla yapılan saldırıyı kınadı.


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