Arnavutluk'ta üst düzey bürokrat, uyuşturucu kaçakçılığından yakalandı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 14:22

Güncelleme: 11.01.2023 - 14:22

Arnavutluk'ta başbakanlığa bağlı Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (AKSHI) bilişim departmanı başkanı Erisa Fero, 29 Aralık'ta girdiği polis çevirmesinde aracında yaklaşık 60 kg uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından tutuklandı.

Fero'nun uyuşturucu kaçakçılığı için pozisyonundan cesaret alarak, görevini kötüye kullandığı bildirildi.

Fero'nun daha önce de kontrolden kaçmak için devlet kimliğini kullandığı, ancak bu kez planının işe yaramadığı belirtildi.

Olayda 28 yaşındaki Fero ve ortağı olduğu düşünülen Likmend Basha dışında iki kişi daha tutuklandı.

ARACINDAN ZORLA İNDİRİLDİ

Gazeta Sot'un aktardığına göre Likmend Basha, polislere "bakanlığa ait bir aracı kontrol etmeye hakkınız yok" demesine rağmen "zorla aşağı indirildiği" ve "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayın, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya sınırındaki ücra bir bölgede meydana geldiğinin belirtildiği haberde, polisin sınırın diğer noktasında uyuşturucuyu almak için beklediğine inanılan iki şüpheliyi daha aradığı bildirildi.

İSTİHBARAT SERVİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Fero'nun yöneticilerinden olduğu Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (AKSHI) tarafından yapılan açıklamada, "Korytsa Yerel Polis Müdürlüğü tarafından yapılan ve aralarında Bayan Fero'nun da bulunduğu üç vatandaşın tutuklandığı açıklamanın ardından AKSHI, mevcut Arnavutluk mevzuatına dayanarak söz konusu kişinin görevden alınması için gerekli prosedürü derhal başlattığını duyurur" açıklamasında bulundu.

Yetkililer, tutuklananların organize suç çeteleriyle bağlantılı olabileceklerini araştırıyor.

"HÜKÜMET SİSTEMİ ÇÜRÜMÜŞ DURUMDA"

Arnavutluk'un AB Entegrasyon Komitesi Başkanı ve eski bir milletvekili Rudina Hajdari, "mevcut hükümet sisteminin çürümüş durumda" olduğunu savundu.

Rudina Hajdari, "Çünkü, insanlar profesyonel olmadıkları halde devlette iş bulmak için partiyi bir mancınık olarak kullanıyorlar. Sonra da devleti, zengin olmak için kullanıyorlar, konumlarını kamuflaj olarak kullanarak yasadışı faaliyetler yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.