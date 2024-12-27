Azerbaycan Hava Yolları: Ön soruşturma tamamlandı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:48

Güncelleme: 27.12.2024 - 17:12

AZAL'ın açıklamasına göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakla ilgili yürütülen ön soruşturma, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını ortaya koydu.

Azerbaycan Hava Yollarına ait "Embraer 190" tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Öte yandan AZAL, düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçlarını gerekçe göstererek, Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Uçuşların iptal edilmesinin ardından Azerbaycan Hava Yolları’na ait Bakü-Mineralnye Vody uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra Bakü’ye geri döndü.

Söz konusu havalimanlarına bileti olan yolcuların bilet ücretlerinin tamamının iade edilmesi veya ücretsiz olarak değiştirilmesi hakkına sahip olduğu ifade edildi.