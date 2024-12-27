Azerbaycan Hava Yolları: Ön soruşturma tamamlandı

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan "Embraer 190" tipi uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurdu.

Azerbaycan Hava Yolları: Ön soruşturma tamamlandı
Abone Ol google-news
AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:48

AZAL'ın açıklamasına göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakla ilgili yürütülen ön soruşturma, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını ortaya koydu.

Azerbaycan Hava Yollarına ait "Embraer 190" tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Öte yandan AZAL, düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçlarını gerekçe göstererek, Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Uçuşların iptal edilmesinin ardından Azerbaycan Hava Yolları’na ait Bakü-Mineralnye Vody uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra Bakü’ye geri döndü.

Söz konusu havalimanlarına bileti olan yolcuların bilet ücretlerinin tamamının iade edilmesi veya ücretsiz olarak değiştirilmesi hakkına sahip olduğu ifade edildi.


İlgili Haberler

Azerbaycan basınından, 'AZAL uçağı Rus hava savunması tarafından düşürüldü' iddiası

Azerbaycan basınından, 'AZAL uçağı Rus hava savunması tarafından düşürüldü' iddiası
Azerbaycan uçağı böyle düştü... Görüntüler yayınlandı!

Azerbaycan uçağı böyle düştü... Görüntüler yayınlandı!
Düşen Azerbaycan uçağından kurtarılanların görüntüsü yayımlandı!

Düşen Azerbaycan uçağından kurtarılanların görüntüsü yayımlandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler