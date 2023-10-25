Ateşkes çağrısı yaptı: Filistin yürüyüşüne davet etti

Dünyaca ünlü grup Massive Attack, Filistin'de destek yürüşüne "Ateşkes hemen" paylaşımıyla çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 18:00
Ateşkes çağrısı yaptı: Filistin yürüyüşüne davet etti
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Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Massive Attack, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşecek olan "Filistin'e destek yürüyüşüne" davet etti.

Massive Attack, Londra'nın sembolü olan Thames nehri kenarındaki "Victoria Embankment" yürüyüş yolunda gerçekleşmesi planlanan yürüşün gününü ve saatini duyurdu.

Yürüyüşün, 29 Ekim günü saat 12:00'de yapılacağını duyuran Massive Attack, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Gazze'deki savaşı durdur", "Ateşkes hemen" ve "Filistin için ulusal yürüyüş" sloganları yer aldı.


Londra massive attack filistin yürüyüş

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