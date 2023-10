Massive Attack grubunun gitaristi Angelo Bruschini hayatını kaybetti

Massive Attack grubunun 62 yaşındaki gitaristi Angelo Bruschini yaşamını yitirdi. Ünlü müzisyenin akciğer kanserine yenik düştüğü belirtildi.

Massive Attack grubunun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Massive Attack'e katkısını ölçmek imkansız. Böyle bir hayatı birlikte paylaştığımız için ne kadar şanslıyız" ifadeleri yer aldı.

RIP Angelo ??

A singularly brilliant & eccentric talent. Impossible to quantify your contribution to the Massive Attack canon.

How lucky we were to share such a life together. pic.twitter.com/btSqYQnOoM