Massive Attack grubunun gitaristi Angelo Bruschini hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü müzik grubu rock grubu Massive Attack'ın gitaristi Angelo Bruschini akciğer kanserine yenik düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:27
Massive Attack grubunun gitaristi Angelo Bruschini hayatını kaybetti
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Massive Attack grubunun 62 yaşındaki gitaristi Angelo Bruschini yaşamını yitirdi. Ünlü müzisyenin akciğer kanserine yenik düştüğü belirtildi.

Massive Attack grubunun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Massive Attack'e katkısını ölçmek imkansız. Böyle bir hayatı birlikte paylaştığımız için ne kadar şanslıyız" ifadeleri yer aldı.

Bruschini hastalığa yakalandığını, "Harika bir hayat yaşadım, dünyayı birçok kez gördüm, birçok harika insanla tanıştım ama kapı kapanıyor. Sanıyorum bir kitap yazacağım" sözleriyle duyurmuştu.


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