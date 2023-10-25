Massive Attack grubunun gitaristi Angelo Bruschini hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü müzik grubu rock grubu Massive Attack'ın gitaristi Angelo Bruschini akciğer kanserine yenik düştü.
Massive Attack grubunun 62 yaşındaki gitaristi Angelo Bruschini yaşamını yitirdi. Ünlü müzisyenin akciğer kanserine yenik düştüğü belirtildi.
Massive Attack grubunun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Massive Attack'e katkısını ölçmek imkansız. Böyle bir hayatı birlikte paylaştığımız için ne kadar şanslıyız" ifadeleri yer aldı.
RIP Angelo ??— Massive Attack (@MassiveAttackUK) October 24, 2023
A singularly brilliant & eccentric talent. Impossible to quantify your contribution to the Massive Attack canon.
How lucky we were to share such a life together. pic.twitter.com/btSqYQnOoM
Bruschini hastalığa yakalandığını, "Harika bir hayat yaşadım, dünyayı birçok kez gördüm, birçok harika insanla tanıştım ama kapı kapanıyor. Sanıyorum bir kitap yazacağım" sözleriyle duyurmuştu.
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