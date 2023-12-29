Atina-Tiran arasında 'Beleri' krizi

Yayınlanma: 29.12.2023 - 12:03

Güncelleme: 29.12.2023 - 12:03

Komşu ülkeler Yunanistan ve Arnavutluk arasında 'belediye başkanı krizi' büyüyor. Mayıs ayında yapılan yerel seçimlerde, Arnavutluk'un güneyinde Yunan azınlığın yaşadığı Himare kentinde belediye başkanlığına adaylığını koyan Alfred Beleri, 'parayla oy satın alma ve rüşvet' suçlamalarıyla seçimden kısa bir süre önce tutuklanmıştı.

Haber Global'in aktardığına göre, Beleri seçimleri birinci olarak tamamlarken Edi Rama'nın hükümeti ise, soruşturma süresince Beleri'nin tutuklu kalmasına karar vermişti.

YUNAN MAKAMLARI KIZGIN

Beleri'nin tutukluluğu iki ülke arasında krize dönüştü. Arnavutluk'a her düzeyde tepki gösteren Atina yönetimi, son olarak Beleri'nin durumunun Avrupa Birliği katılım müzakerelerinin bir koşulu olabileceğini açıkladı. Yunanistan'a göre Beleri'nin tutuklanmasının nedeni Yunan etnik kimliği. Arnavutluk'taki Yunan kökenliler 'ulusal azınlık' olarak Anayasal düzeyde kabul ediliyor. Yunan azınlığın kendilerini temsil eden partileri de var. Atina yönetimi, seçilmiş belediye başkanının tutuklanmasını Yunan azınlığa yönelik bir baskı olarak görüyor.

ATİNA'NIN ÜÇ ŞARTI

Gerginlikle ilgili son gelişmeler Yunan e-Kathimerini'nin internet edisyonunda yer aldı. Aktarılan bilgilere göre, Yunanistan'ın, Arnavutluk'un AB katılım müzakereleriyle ilgili veto baskısı sonuç verebilir. Yunan basınında yer alan hükümet kaynaklı bilgilere göre Atina, Arnavutluk'un AB üyelik hedeflerini veto etmemek için üç şart öne sürdü: Beleri'nin yemin etmesi, adil bir yargılama ve masumiyet karinesine saygı.

DİPLOMASİ HIZLANDI

Yunan haber sitesi, iki ülke yetkililerinin temas halinde olduğu bilgisini paylaştı. Yansıyan haberlere göre Arnavutluk tarafı Himare'de seçimlerin yenilenmesi, tutuklu olan Beleri'nin seçime katılmaması yönünde bir çözüm planını destekliyor. Yunanistan ise konuyu bir AB meselesi haline getirmeye kararlı görünüyor. Arnavutluk'un Epir bölgesi şehirlerinde Yunan azınlığın yaptığı gösteriler de Tiran yönetimini zorluyor.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ

Geçen hafta görülen duruşmada Beleri'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Yunanistan ise AB Konseyi'ne yaptığı yazılı açıklamada, Arnavutluk'ta uluslararası yasal statüyle korunan bir etnik azınlığın temsilcisinin seçimlere iki gün kala tutuklanmasını şüpheyle karşıladıklarını kaydetti. Atina, Arnavutluk'u azınlık haklarına saygı göstermemekle suçlayarak bunun 'AB yolunu tıkayacağını' bildirdi.

TARTIŞMALI BİR İSİM

Beleri'nin Yunanistan'da aşırı sağcı gruplarla ilişkileri olduğu, 1995 yılında Yunanistan-Arnavutluk sınırında silahlarla yakalandığı belirtiliyor. O yıllarda Yunan basınında çıkan haberlere göre, Epir bölgesinde karışıklık çıkaran gruplar yargı önüne çıkarılarak çeşitli cezalara çarptırılmıştı. Yunan basınında Beleri'nin Arnavutluk'ta sürdürdüğü “Helenist” siyasetin Yunan milliyetçi çevrelerinde karşılık bulduğu da not ediliyor.