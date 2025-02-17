Atina'dan, Ankara'ya 'casus belli' tepkisi: Varoluşsal bir tehditle karşı karşıyayız

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:45

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:45

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’ye ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulunarak, ülkesinin askeri gücünü artırmaya yönelik “iddialı silahlanma programlarını” duyurdu.

Dendias, “F-35, insansız hava araçları, savaş gemileri ve tüm bunlardan daha önemli olan yeni silahlanma planı için iddialı programlardan” bahsederek, “2030 yılında Yunanistan Avrupa Birliği'ndeki en gelişmiş Silahlı Kuvvetlere sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın, “casus belli” kapsamında “varoluşsal bir tehditle karşı karşıya” olduğunu savunan Dendias, şunları kaydetti:

“Ülkemiz geçerli bir iddia ve kendisine karşı savaş ilan edilmesine yönelik geçerli bir tehditle karşı karşıyadır. Biz buna 'casus belli' diyoruz. Bu gezegende, uluslararası deniz hukuku sözleşmesi kapsamında karasularının genişletilmesi gibi yasal bir hakkını kullanması halinde başka bir ülkenin savaş tehdidiyle karşı karşıya olan başka bir ülke yoktur.”

Dendias, “Yunanistan, Türkiye ile anlayış içinde olunması gerektiğine kesinlikle inanıyor” diye ekledi.

Dendias ayrıca, “Yunanistan'ın, karşı taraftan hiçbir şey talep etmediğini, ancak en ufak bir egemenlik hakkından da vazgeçmeyeceğini” sözlerine ekledi.

"CASUS BELLİ"

Casus belli, Türkçeye "savaş nedeni" olarak çevrilebilecek Latince bir uluslararası ilişkiler terimi. Bir ülkenin savaşa girme nedenini belirtmek için kullanılır.

Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı bir kararla, Yunanistan'ın 31 Mayıs 1995'te aldığı karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etti.

1976 yılında MTA Sismik 1 (Hora gemisi) Ege'de petrol ararken Türkiye, Yunanistan'ın karasularının 12 mil olmadığını, uluslararası sularda petrol arayan Hora gemisine müdahale edilmesinin "casus belli" sayılacağını ilan etmişti.