Terör örgütü şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne’de askeri yasak bölgede Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.D., yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne’de düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.D. yakalandı. Merkezde bulunan askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan S.D.’nin, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan arandığı tespit edildi.
Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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