Atina'dan Ankara'ya dikkat çeken mesajlar

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, hükümetin, “ya hiçbir şey söylemeyen ya da görüşmenin yapılmamasını isteyen muhalefet partilerinin aksine Türkiye ile diyaloğa inandığını” söyledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.05.2024 - 14:36
Atina'dan Ankara'ya dikkat çeken mesajlar
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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde açıklamalarda bulundu.

Marinakis, Erdoğan-Miçotakis zirvesine atıfta bulunarak, hükümetin, “ya hiçbir şey söylemeyen ya da görüşmenin yapılmamasını isteyen muhalefet partilerinin aksine Türkiye ile diyaloğa inandığını” söyledi.

“Hükümet üç nedenden ötürü diyaloğa inanıyor” diyen Marinakis, “Birincisi, başka koşullar altında gündeme bile getirilemeyecek konular gündeme getirildi ve örneğin Müslüman azınlık konusunda Yunan pozisyonları çok güçlü bir şekilde karşı tarafa yansıtıldı” dedi.

“İkincisi, diyaloğun, anlaşma anlamına gelmeyeceğini” vurgulayan Marinakis, “Uluslararası hukuk ışığında çözmemiz gereken bir fark var, MEB'in ayrılması, kıta sahanlığı. O noktadan çok uzağız ama pozisyonumuz net” ifadelerini kullandı. 

Marinakis, üçüncü olarak da hükümetin “ülkenin egemenlik hakları konusunda bir milim bile geri adım atmadığını, hiçbir zaman gizlenmediğini ve her fırsatta Yunan pozisyonlarını desteklediğini ve her zaman bir şeyler ve güvenilirlik kazandığını” savundu.


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