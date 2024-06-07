Avrupa Komisyonu açıkladı… Bu ülkeler, AB kriterlerini karşılıyorlar

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:25

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:25

Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu sözcüsü Ana Pisonero, cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Moldova'nın AB müzakerelerine resmen başlamak için gerekli tüm kriterleri karşıladığını belirtirken Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal görüşmelerin bu ay içinde başlayabileceğini söyledi.

Ana Pisonero, şu ifadeleri kullandı: "Komisyon olarak iki ülke tarafından tüm adımların yerine getirildiğini düşündüğümüzü teyit ediyoruz. Karar artık üye devletlerin elinde, müzakere çerçevesini kabul etmek onlara düşüyor. Bu adım atıldıktan sonra müzakerelerin resmen başlaması için hükümetler arası bir konferans düzenlemek AB Dönem Başkanlığı'nın yetkisindedir."

”UKRAYNA, AVRUPA’NIN BİR PARÇASI OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR”

Ukrayna Başbakan Shmyhal, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Şimdi Avrupalı ortaklarımızdan bir sonraki adımı atmalarını, yani bu ay içinde Avrupa Birliği üyeliği müzakerelerine başlamalarını bekliyoruz. Ukrayna halkı, her gün Rus saldırılarına karşı savaşta, Avrupa ailesinin bir parçası olma hakkı için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Komisyonun değerlendirmesi, çalışma gruplarındaki uzmanlar tarafından, ardından da önümüzdeki hafta AB hükümetlerinin büyükelçileri tarafından tartışılacak.

AB üyesi 27 ülkenin, müzakere çerçevesi olarak adlandırılan belgeyi kabul ederek, sonuçlandırılması yıllar sürecek müzakerelere başlamak için oybirliğiyle mutabakata varması gerekiyor.