Avrupa Konseyi Başkanı Michel: Tahliye emri kabul edilemez

Avrupa Konseyi Başkanı, İsrail’in Gazzeli sivillere Refah’tan ayrılmalarına yönelik tahliye emrinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:29
Avrupa Konseyi Başkanı Michel: Tahliye emri kabul edilemez
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail’in Gazzeli sivillere Refah’tan ayrılmalarına yönelik tahliye emrinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, yaptığı açıklamada, “Refah'ta mahsur kalan sivillerin güvenli olmayan bölgelere tahliyesi kabul edilemez. İsrail hükümetini uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye ve Refah'ta kara operasyonu yapmamaya çağırıyoruz. Geçiş noktaları tamamen işler durumda olmalı ve şiddetli kıtlığın ortasında temel insani yardımın geçmesine izin vermelidir. Kalıcı bir ateşkes anlaşmasının sağlanması için tüm çabalar sürdürülmelidir. AB, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa bağlıdır. BM kararında da belirtildiği üzere İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabilir bir Filistin Devleti'nin kurulması bu açıdan kilit önem taşımaktadır” dedi.


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