Avrupa ülkesinde kokain satışının yasallaştırılması planlanıyor

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:47

Güncelleme: 21.12.2023 - 10:47

Esrarın eczanelerde satılmasına izin veren mevcut denemeye benzer bir pilot uygulama önerisi, Bern yönetim konseyi tarafından değerlendiriliyor.

Bern yönetimi, bu fikri destekliyor, ancak yine de şehir yönetiminin muhalefetinin üstesinden gelinmesi ve ulusal yasalarda değişiklik yapılması gerekiyor.

Öneriye destek veren Alternatif Sol Parti'den Bern konseyi üyesi Eva Chen, "Uyuşturucuya karşı savaş başarısız oldu ve yeni fikirlere bakmalıyız. Kontrol ve yasallaştırma, salt baskıdan daha iyi sonuç verebilir. Potansiyel yasallaştırmadan hala çok uzağız ama yeni yaklaşımlara bakmalıyız. Bilimsel olarak denetlenen bir pilot uygulama denemesi yapılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Chen, uyuşturucunun nerede satılacağı ya da nasıl temin edileceği de dahil olmak üzere pilot uygulamanın nasıl gelişeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Bir denemenin yapılabilmesi için kent meclisinin uyuşturucunun keyif amaçlı kullanımını yasaklayan yasayı değiştirmesi gerekecek.

ABD'nin Oregon eyaletinde 2021 yılından bu yana az miktarda kokain bulundurulmasına izin veriliyor.

İspanya, İtalya ve Portekiz de dahil olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde kokain de dahil olmak üzere uyuşturucu bulundurmak artık hapis cezası kapsamına girmiyor, ancak hiçbir ülkede Bern'de tartışılan teklif kadar ileri gidilmedi.

İsviçre'deki politikacılar ve uzmanlar uyuşturucunun tamamen yasaklanmasını eleştirerek kenti uyuşturucu konusundaki tutumunu yeniden gözden geçirmeye sevk etti.

Dünya Nüfus İncelemesi'ne göre GSYİH bakımından Avrupa'nın en zengin sekizinci, kişi başına düşen gelir bakımından ise en zengin beşinci ülkesi olan İsviçre, kıtadaki en yüksek kokain kullanım seviyelerinden birine sahip.

Zürih, Basel ve Cenevre, atık sulardaki yasadışı uyuşturucu ve metabolitlerinin seviyelerine göre Avrupa'daki ilk 10 şehir arasında yer alıyor.

Addiction Switzerland'a göre kokainin fiyatı da son beş yılda yarı yarıya düştüğü için giderek daha uygun hale geliyor.

Addiction Switzerland adlı STK'nın müdür yardımcısı Frank Zobel, "Şu anda İsviçre'de çok fazla kokain var, hem de şimdiye kadar gördüğümüz en ucuz fiyatlarla ve en yüksek kalitede. Bugünlerde bir doz kokaini yaklaşık 10 franka alabiliyorsunuz, bu da bir bira fiyatından çok fazla değil" dedi.