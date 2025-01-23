Avrupa ülkesinden yeni nükleer enerji planı

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, ülkede yaklaşık 40 yıl önce yasaklanan nükleer enerji kullanımına yeniden izin veren yeni bir planı 2027 yılı sonuna kadar sonuçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Avrupa ülkesinden yeni nükleer enerji planı
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İHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:08

Dünya genelinde nükleer enerjiye ilişkin çalışmalar yürüten ülkelere İtalya da katıldı.

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin yaptığı açıklamada, ülkede yaklaşık 40 yıl önce yasaklanan nükleer enerji kullanımına yeniden izin veren yeni bir planı 2027 yılı sonuna kadar sonuçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Küçük veya gelişmiş modüler reaktörlerin İtalya’nın çelik, cam ve fayans yapımı gibi çevreyi en çok kirleten sektörlerinin karbondan arındırılmasına yardımcı olabileceğini kaydeden Fratin, "İtalya, yenilenebilir enerjilerin yerini almayacak, ancak onları tamamlayacak, dengeli ve sürdürülebilir bir enerji karışımı sağlayacak çok önemli bir seçim olan nükleer enerjiye geri dönmeye hazır" ifadelerini kullandı.

İlk yasa taslağının önümüzdeki 2 hafta içinde kabinenin onayına sunulacağını açıklayan Fratin, İtalyan enerji ve iklim planının (PNIEC) bu oranın yüzde 22’ye kadar çıkabileceğini tahmin ettiğini söyledi.

İtalya’da 1987 ve 2011 yıllarında yapılan referandumların ardından nükleer yakıtlı enerji santralleri yasaklanmıştı.


Etiketler: #italya #nükleer enerji

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