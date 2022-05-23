Avustralya'da başbakan seçilen Albanese, yemin ederek görevine başladı

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:30

Avustralya'da, önceki gün düzenlenen seçimden galip çıkan İşçi Partisinin lideri Anthony Albanese, başkent Canberra'da düzenlenen törende ülkenin 31. başbakanı olarak yemin ederek görevine başladı.

Avustralya'nın Genel Valisi David Hurley'in Canberra'daki ofisinde yemin töreni düzenlendi.

Törende, Albanese yemin ederek görevine başladı.

Albanese'nin yanı sıra törende, Richard Marles başbakan yardımcısı, Penny Wong dışişleri bakanı, Katy Gallagher ile Jim Chalmers da ekonomi bakanı olarak yemin etti. Bu arada, Wong, ülkenin yurt dışında doğan ilk dışişleri bakanı oldu.

Diğer yandan, ülke basınındaki haberlere göre, oy sayımı sürüyor. Seçimde kullanılan oyların yüzde 72'si sayıldı.

Avustralya Parlamentosu'nda çoğunluğu elde etmek için 76 koltuğa sahip olmak gerekirken İşçi Partisi şimdiye kadar 74 koltuk kazandı.

DEĞİŞİM İÇİN OY VERDİLER

Albanese, yemin töreninin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Avustralyalılar, değişim için oy verdi" dedi. Söz konusu değişikliği düzenli şekilde uygulama niyetinde olduklarını kaydeden Albanese, halkı bir araya getirme sözü verdi.

Ülkenin Çin ile ilişkilerine değinen Albanese, Çin ile ilişkilerin "zor" olduğunu ancak her zaman Avustralya'nın değerlerinin savunulması gerektiğini vurguladı.

Japonya'ya düzenleyeceği ziyarete de atıfta bulunan Albanese, iki gün sonra döneceğini ifade etti.

Albanese, Avustralyalıların desteklediği iklim değişikliği ve sağlık konularındaki gündemi uygulamaya başlayacaklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini aradığını belirten Albanese, konuşmanın "oldukça verimli ve olumlu" geçtiğini belirtti.

ALBANESE BIDEN, KİŞİDA VE MODİ İLE GÖRÜŞECEK

Başbakan Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, daha sonra Japonya'nın başkenti Tokyo'ya doğru yola çıktı. Albanese, burada ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek. Albanese'nin söz konusu liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

Avustralyalı seçmenler, ülkeyi üç yıl boyunca yönetecek 47'nci hükümeti belirlemek üzere 21 Mayıs'ta sandık başına gitmişti.

İşçi Partisi 2007'den bu yana ilk seçim zaferini kazandı.

ALBANESE KİMDİR?

59 yaşındaki Anthony Albanese, Avusturalya'da 2019'dan bu yana sürdürdüğü muhalefet liderliğiyle tanınıyor.

2013'ten bu yana iktidarda olan muhafazakar hükümeti devirmek için mücadele eden Albanese, ülkede en uzun süre görev yapan siyasiler arasında yer alıyor.

Albanese, ücretsiz sağlık sisteminin savunan politikasıyla öne çıkarken rugby tutkusu ile de biliniyor.

20'li yaşlarından bu yana İşçi Partisinin çeşitli kademelerinde görev alan deneyimli siyasetçi, yaklaşık 25 yıldır parlamento üyesi olarak ülkesine hizmet ediyor.

Albanese, 2007'de Kevin Rudd liderliğindeki İşçi Partisi iktidarında ulaştırma ve altyapı bakanlığı, 2013'te ise başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştü.