Dünya Müslüman Alimler Birliği’nden İsrail’e karşı “cihat” çağrısı

Yayınlanma: 06.04.2025 - 11:47

Güncelleme: 06.04.2025 - 11:49

İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarına karşı, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden uluslararası kamuoyunun gündemine oturan bir açıklama geldi.

Birlik, nadir görülen bir dini kararname yayımlayarak, Müslümanları ve Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeleri İsrail’e karşı “cihat” yapmaya çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği imzasıyla duyurulan açıklamada, Gazze’de yaşananların bir soykırım olduğu ifade edilerek, İslam ülkelerinin “derhal askeri, ekonomik ve siyasi müdahalede bulunmaları” gerektiği vurgulandı.

“DESTEK VERMEMEK BÜYÜK BİR SUÇTUR”

Yaklaşık 15 maddeden oluşan kararname niteliğindeki fetvada, “Arap ve İslam hükümetlerinin Gazze yıkılırken destek vermemesi, İslam hukuku tarafından Gazze'deki mazlum kardeşlerimize karşı işlenmiş büyük bir suç olarak kabul edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Karadaği, İsrail’in Gazze’deki eylemlerine herhangi bir şekilde destek vermenin (ister silah satışı, isterse lojistik kolaylık sağlama yoluyla olsun) İslam’a aykırı olduğunu belirtti.

Özellikle Süveyş Kanalı, Bab al-Mandab, Hürmüz Boğazı gibi deniz yolları ile hava ve kara güzergâhlarının İsrail’in kullanımına açılmasının haram olduğu kaydedildi.

“ABLUKA UYGULANSIN” ÇAĞRISI

Fetvada, Müslüman ülkelerin İsrail’e karşı hava, kara ve deniz ablukası uygulaması gerektiği yönünde de çağrıda bulunuldu. Kararname, diğer 14 önde gelen Müslüman alim tarafından da desteklendi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ayrıca Müslüman ülkelere İsrail ile olan barış anlaşmalarını yeniden gözden geçirme çağrısı yaptı. Açıklamada, ABD’deki Müslümanlardan da, Başkan Donald Trump’a yönelik baskı oluşturarak “saldırganlığı durdurma ve barışı tesis etme yönündeki seçim vaatlerini yerine getirmesi” için çağrıda bulunmaları istendi.

Açıklamayı yapan Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, dünyadaki yaklaşık 1.7 milyar Sünni Müslüman üzerinde etkili olan dini figürler arasında yer alıyor. Alınan karar, İslam dünyasında dini ve siyasi yankılar doğurabilecek nitelikte görülüyor.