Avustralyalı kadının beyninde canlı solucan bulundu: Dünyada bir ilk

Unutkanlık ve depresyon şikayetleri görülen hastanın beyninden canlı solucan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 18:19
Avustralyalı kadının beyninde canlı solucan bulundu: Dünyada bir ilk
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Avustralya'nın başkenti Canberra'da, bir kadının beyninden 8 cm uzunluğunda canlı solucan çıkarıldı.

64 yaşındaki kadın, 2021 yılında üç hafta süren karın ağrısı ve ishalin ardından sürekli kuru öksürük, ateş ve gece terlemeleri şikayetleriyle hastaneye yatırıldı. 

Şikayetlerine unutkanlık ve depresyonda eklenen kadına, MR taraması yapıldı. Canberra hastanesi enfeksiyon hastalıkları doktoru Dr. Sanjaya Senanayake, normalde piton yılanlarında bulunan ve Latince adı "Ophidascaris robertsi" olan bir parazit olduğunu gördü.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, "Son 30 yılda dünyada yaklaşık 30 yeni enfeksiyon görüldü" ifadesinde bulunan Dr. Senanayake, "Ama beyin cerrahı tabii ki hareket eden bir solucan bulacağını düşünerek ameliyata girmedi" ifadesinde bulundu. 

Dr. Senanayake'nın meslektaşı Dr. Hari Priya Bandi, kadının beyninden solucanı çıkardığı operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

Dr. Senanayake ayrıca, vakanın, dünyada "Ophidascaris robertsi" parazitinin insanlarda görüldüğü ilk vaka olduğunu vurguladı.


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