Avusturya’da 10 kişi çığ altına kaldı

25 Aralık 2022 Pazar, 22:14

Avusturya’da Alp Dağları’nda yer alan ünlü kış sporları merkezinde çığ düştü. Avusturya basınında yer alan haberlerde, Lech/Zuers kayak alanında yaklaşık 10 kişinin çığın altında kaldığı ve 1 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, çığın Lech/Zuers kayak bölgesinde 2 bin 700 metre yükseklikte TSİ 17.00 sularında düştüğü aktarıldı.Çığ altına kalanları kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, helikopter desteği sağlanan arama-kurtarma çalışmalarına yaklaşık 100 kişinin katıldığı ifade edildi.



