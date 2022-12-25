Adana Demirspor, 2 golle kazandı! Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: 2-1
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 43. dakikada Emre Akbaba attı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 19. dakikada Fabio Borini'den geldi.
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 27 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 13 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
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