Avusturya'da Komünist Parti yükselişi: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk!
Avusturya'da Salzburg belediye başkan yardımcısı olan Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPÖ) Bernhard Auinger, belediye başkanlığı için yapılan ikinci tur oylamada Komünist Partisi'nden (KPÖ) rakibi Kay-Michael Dankl'ı yendi. Seçimlerde öne çıkan Dankl, Auinger'in yardımcısı olarak görev yapacak.
Avusturya Komünist Partisi'nden (KPÖ) Kay-Michael Dankl, bu ay yapılan Salzburg belediye meclisi seçimlerinde Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPÖ) Bernhard Auinger'in çok gerisinde ikinci sırada kaldı.
Turistler tarafından Mozart'ın ve "The Sound of Music"in evi olarak bilinen ülkenin dördüncü büyük kenti Salzburg belediye başkanlığı için yapılan ilk tur oylamada iki aday arasında sadece 821 oy fark vardı.
İkinci turda ise Auinger (SPÖ) oyların %63,1'ini alarak seçimi kazanırken, Dankl ise (KPÖ) %36,9 oy oranında kaldı.
Avusturya'nın ikinci büyük şehri Graz'ın halihazırda Komünist bir belediye başkanı varken, Dankl'ın Salzburg'da kazanması parlamentoda bile yer almayan bir parti için nadir bir zafer olacaktı.
KOMUNİST PARTİ, BÖLGESEL SEÇİMLERDE ÜST SIRALARDA
Öte yandan Salzburg bölgesel seçimlerinde sol görüşlü Avusturya Komünist Partisi (KPÖ) İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en iyi bölgesel seçim sonucunu elde etti.
Partinin tüm yaş gruplarında başarılı olduğu, ancak özellikle üniversite mezunları arasında daha güçlü oy potansiyeline sahip olduğu belirtildi.
Dankl'a göre ikinci tur seçimlerinin yanı sıra iki hafta önce yapılan belediye meclisi seçimlerinin sonuçları da pek çok insanın farklı ve sosyal bir politika istediğini gösterdi. Dankl, KPÖ'nün belediye meclisindeki sandalye sayısını on kat arttırdığını ve ikinci tur seçimlerinde yüzde 40'a ulaştığını söyledi. Dankl, gelecekte belediye başkan yardımcısı olacak.
KPÖ son yıllarda Avusturya'da belediye düzeyinde büyük bir heyecan yarattı. Ülkenin en büyük ikinci şehri olan Graz'da KPÖ'lü belediye başkanı Elke Kahr 2021'den beri görevde. Komünistlerin başarı reçetesi halka yakınlıkları ve uygun fiyatlı konut taahhüdü olarak öne çıkıyor. Bu, anketlerde KPÖ'ye Ulusal Konsey'e girme şansı veriyor.
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