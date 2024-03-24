Montella'dan Avusturya maçında rotasyon kararı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın 26 Mart Salı günü oynanacak Avusturya maçında genç oyunculara süre vermesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 17:51
Montella'dan Avusturya maçında rotasyon kararı
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A Milli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında deplasmanda Macaristan'a 1-0 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Vincenzo Montella, 26 Mart Salı günü Avusturya ile deplasmanda oynanacak özel maçta rotasyona gitmeye hazırlanıyor.

DHA'nın aktardığı habere göre İtalyan teknik adamın; Arda Güler, Can Uzun, Oğuz Aydın, Mert Müldür gibi genç isimleri sahaya sürmesi bekleniyor.


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