Ay yüzeyinin altında keşfedildi: 'Astronotlar için bir üs olabilir...'

Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:06

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:06

Bu çığır açan keşfin, Ay yüzeyinin altında yer alabilecek mağaralar hakkında onlarca yıldır yapılan spekülasyonları doğruluyor gibi görünüyor. Bu, araştırmacıların Ay yüzeyinin altında akan lavların bıraktığı bir tüp olması muhtemel erişilebilir bir mağarayı ilk kez doğruladıklarına işaret ediyor.

Çalışma, Nature Astronomy dergisinde 'Mare Tranquillitatis Çukurunun Altında Erişilebilir Bir Mağara Kanalının Radar Kanıtı' başlıklı yeni bir makalede yayınlandı.

Veriler aslında 2010 yılında NASA'nın devam eden Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) görevinin bir parçası olarak toplanmıştı. Ancak yıllar sonra, araştırmacılar bu verileri yeni sinyal işleme teknikleriyle yeniden düzenlediler ve bir "yeraltı mağara kanalı" olduğunu gösteren bulgular elde ettiler.

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan Wes Patterson, "Bu araştırma hem Ay'ın radar verilerinin bilim ve keşif için temel soruları ele almak üzere yeni yollarla nasıl kullanılabileceğini hem de Ay'ın uzaktan algılanan verilerini toplamaya devam etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Buna mevcut LRO görevi ve umarım gelecekteki yörünge aracı görevleri de dâhildir" dedi.

Mağaralar, Ay yüzeyinde önemli zaman geçirecek astronotlar için önemli bir barınak görevi görebilir.

Ay'daki yüzey sıcaklıkları Güneş'e çarptığında 127 santigrat dereceye ulaşabilir ve Güneş'ten uzakta -173 dereceye kadar düşebilir. Kozmik ve güneş radyasyonu dünyadakinden 150 kat daha güçlü olabilir ve yüzeydeki herkes bir meteor tarafından vurulma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Bu nedenle, uzay ajansları mağaraların ve potansiyel ağlarının Ay kaşifleri için güvenli yaşam alanları inşa etmek için kullanılabileceğini umuyor. Araştırmacılar, yeni keşfedilen mağaranın gelecekteki bir Ay üssü için umut verici bir nokta olabileceğini öne sürüyor. Yeni tekniklerin başka mağaraların bulunmasında da yararlı olabileceği belirtiliyor.

Gökbilimciler Ay'ın yüzeyinde halihazırda 200'den fazla çukur bulmuş olup, bunlardan bazıları bir lav tüpünün çökmesiyle oluşmuş gibi görünmektedir.