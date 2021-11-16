AY.4.2 varyantıyla ilgili korkutan açıklama... Bir haftada yayıldı
Bilim insanları, AY.4.2 varyantıyla ilgili kritik açıklamada bulundu. İngiltere'de Delta AY.4.2 varyantının hızla yayıldığı açıklandı.
Koronavirüsün Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan AY.4.2 varyantı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi. Bilim insanları ve İngiliz yetkililer bir hafta önce 10 bin olan AY.4.2 varyantının 40 bin seviyelerine ulaştığını açıkladı.
Uzmanlar, bu varyantının çok daha hızlı yayılma ihtimali olduğunu hatırlatırken, İngiltere'deki günlük vakaların yaklaşık yüzde 15’inin bu varyanttan olduğunu belirtti.
AY.4.2 varyantının dünya genelinde 40 bin 215 vakası olduğunu açıklayan uzmanlar bunların 47 bin 883’ünün İngiltere'de olduğunu duyurdu.
Newsweek’e daha önce açıklama yapan bilim insanları, henüz bu varyant konusunda bilinmezlerin olduğunu belirtmiş, bu varyantın diğer Delta varyantlarından daha yaygın ve daha baskın olmaya yatkın olduğunu duyurmuştu.
(Sözcü)
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