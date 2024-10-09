Azerbaycan basını: AB gözlemcileri ve Ermeni ordusu birlikte topraklarımızı gözetliyor

Yayınlanma: 09.10.2024 - 17:22

Güncelleme: 09.10.2024 - 17:28

Başta Azerbaycan devlet ajansı APA olmak üzere pek çok ulusal basın kuruluşu, Azerbaycan-Ermenistan sınırında konuşlu Avrupa Birliği (AB) gözlemcileri ile Ermenistan ordusu mensuplarının, Azerbaycan topraklarını gözetlediklerine ilişkin videolar paylaştı.

Azerbaycan basını bu gelişmeyi, "AB gözlemcileri, sınırlarımızda istihbarat topluyor" başlığı ile duyurdu.

Görüntülerde, AB misyonuna üye olduğu öne sürülen gözlemcilerin, Ermenistan ordu mensuplarıyla birlikte, gelişmiş gözetleme cihazları ile Azerbaycan topraklarını gözetlediği görülüyor.

Haberi teyit eden Azerbaycan devlet ajansı, "Yeni bilgi ve görüntüler, endişelerin yersiz olmadığını söylememize olanak sağlıyor" ifadelerini kullandı.

NEREYİ GÖZETLİYORLARDI?

7 Ekim'de yayınlanan haberde, "Gözlemciler, saat 13:10 sularında, AB'ye ait Toyota marka iki araçla, Ermeni ordusundan askerlerin eşliğinde, Gorus bölgesinin Kornidzor köyündeki yolda konuşlandı" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, "Ermenistan'a ait bir adet Niva ve bir adet de UAZ Patriot binek araçla bölgeye gelen 4 gözlemci ve 4 Ermeni askeri, gözetleme cihazlarıyla Azerbaycan topraklarını gözetledi" ifadelerinin yer aldığı haberde, gözlemcilerin, 'Azerbaycan topraklarındaki 'Laçin Koridoru'nu gözetledikleri' kaydedildi.

'PROVOKASYON' BEKLENTİSİ

Yerel basın kaynaklarına göre, bu hareketlilik bir kez daha provokasyon ihtimallerini akıllara getirdi.

Bu çerçevede, Ermenistan'ın son aylarda yoğun bir şekilde silahlandırıldığı ve AB ülkelerinin, iki ülke arasındaki müzakerelerde 'yapıcı olmayan bir pozisyon aldığı' hatırlatıldı.

Azerbaycan basında, konuya ilişkin yapılan değerlendirmelerde; "AB, Ermenistan'ı rövanşizme teşvik etmek ve barış müzakerelerinden çekilmeye zorlamakla" suçlandı.