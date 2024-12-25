Düşen Azerbaycan uçağından kurtarılanların görüntüsü yayımlandı!
Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali verdikten sonra Kazakistan topraklarına düşen Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın kurtarma görüntüleri yayımlandı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye giden bir yolcu uçağının düştüğünü duyurdu.
Kazanın, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.
Kazanın meydana geldiği yerde yapılan arama kurtarma çalışmaları ve uçağın enkazından çıkarılan yolcular görüntülere yansıdı.
Uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu bildirildi.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait personel ve araçlar olay yerine sevk edildi.
Etiketler: #Azerbaycan #uçak kazası #görüntüler
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