Azerbaycan'da, Ukrayna'ya destek gösterisi yapıldı

27 Şubat 2022 Pazar, 18:07

Rusya'nın Ukrayna topraklarına saldırması üzerine iki ülke arasında patlak veren savaş devam ederken, Kremlin yönetimine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya karşıtı protestoların baş gösterdiği yerlerden birisi de, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ydü.

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Azerbaycanlı, Ukrayna bayrakları ve pankartlar açarak Ukrayna'ya desteklerini ifade etti.

KAMPANYA BAŞLATTILAR

Rusya Devlet Başkanı Putin aleyhine pankartlar açan Azerbaycanlılar, Rus ordusunun bir an önce Ukrayna topraklarından çıkması ve savaşın sona ermesi yönünde sloganlar attı.Bu arada, gösterinin yanı sıra Ukrayna'ya yadım kampanyası başlatıldı.

Çok sayıda gösterici, gıda ve ilaç gibi ihtiyaç maddelerini Ukrayna'ya gönderilmek üzere büyükelçiliğe teslim etti.Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız şekilde sona erdi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı üzerine, dün Azerbaycan'dan Ukrayna'ya değeri 5 milyon avronun üzerinde ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmişti.

BÜYÜKELÇİ, AZERBAYCANCA TEŞEKKÜR ETTİ

Eyleme ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ukrayna'nın Azerbaycan Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi tweetinde, "Bakülüler inanılmazdır. Yüzlerce vatandaş Ukraynanın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliğin yakınında “Yaşasın Ukrayna” sloganları attı. Çok sağ olun gardaşlar!" ifadelerine yer verdi.

İşte Ukrayna'nın Azerbaycan Büyükelçisi'nin o tweeti: