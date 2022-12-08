Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile bir araya geldi

Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunarak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ankara'da bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2022 Perşembe, 12:12
Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Kaikkonen ile bir araya geldi
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Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, Ankara'yı ziyaret ederek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Antti Kaikkonen, Hulusi Akar tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Kaikkonen ile Akar arasında başa baş görüşme başladı. Görüşmenin ardından iki bakanın ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.


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