Bakan Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov görüştü

Yayınlanma: 01.03.2025 - 16:05

Güncelleme: 01.03.2025 - 16:05

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.