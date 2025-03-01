Bakan Fidan ile Rus mevkidaşı Lavrov görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: #Rusya-Ukrayna Savaşı #Rusya
En Çok Okunan Haberler
-
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- İşinden atıldı, Başdanışman Oruç'u işaret etti
- Emekli tümamiral Gürdeniz'den kritik değerlendirme
- Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
- Öcalan'ın çağrısı kayıt altına alındı mı?
- DEM Parti'den ilk tepki
- Colani, Bilal Erdoğan'ı kabul etti
- Öcalan’ın mektubu Erdoğan’ın yolunu açar mı?
- 'Milliyetçi' cepheden tepki