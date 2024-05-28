Bakan Fidan'dan Batılı ülkelere tepki: Soykırımın başlaması mümkün değildi

Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:09

Güncelleme: 28.05.2024 - 14:09

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Fidan, İsrail’in Refah’a yönelik son saldırısını değerlendirerek, bölgede en sert ve en insanlık dışı faaliyetlerin sürekli olarak sürdüğünü belirtti.

İsrail tarafından yürütülen bu soykırımın hem insanlık vicdanında hem de uluslararası hukuk tarafından cezasız kalmayacağına yürekten inandıklarının altını çizen Fidan, “ABD ve bazı batılı ülkelerin kayıtsız şartsız desteği olmasa soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değildi. İsrail’in güvenliği ve savunması adına başka bir milletin soykırımını sürdürmek kabul edilebilir bir bahane değil. Bu, sebepleriyle beraber uluslararası topluma maliyet üretecektir. Gazze’de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Refah Sınır Kapısı’nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından öldürülmesi olayını değerlendiren Fidan, bu durumun bölgedeki yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu gösteren bir olay olduğunu kaydetti.

Filistin’in devlet olarak tanınmasına yönelik çalışmaların son sürat devam ettiğini bildiren Fidan, “Bu konuda sistemli bir çalışma sürdürmekteyiz. Uluslararası toplum geç ve ağır hareket etmektedir fakat şu ana kadar olmadığı şekliyle Filistin davasını destekleyen, Filistinlilerin devletleşme yolundaki çabalarını haklı gören bir atmosfer oluşmuş durumda. Biz bu atmosferin daha yapısal bir duruma evrilmesi için çalışıyoruz. Son olarak üç ülkenin resmen tanıdığını açıklaması, bir ülkenin de tanıma yolunda olduğunu söylemesi önemli bir gelişme. Bu konudaki çalışmalara devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, devam eden işgal şartlarının el verdiği sürece Filistin’in devlet olarak tanınmasının ve ona göre iş birliği yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ise, yaptığı konuşmada, Filistin’de gerçekleşen trajediyi anlatmak için bir kelime bulamadığını söyledi.

Öte yandan Sophea, Türkiye’nin çabalarıyla iki devletli bir çözümün getirilmesini kaydetti.