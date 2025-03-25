Bakan Fidan’ın Washington ziyareti: Masada neler konuşulacak?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:06

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington’a resmî bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret, Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminde Türkiye’ye yönelik ilk üst düzey temas olması açısından dikkat çekiyor.

Fidan’ın, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başta olmak üzere, birçok Amerikalı yetkiliyle görüşmesi bekleniyor.

Ziyaretin gündeminde, Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun süredir krize neden olan CAATSA yaptırımları ve Türkiye’nin F-35 programına geri dönüş süreci yer alacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan-Rubio görüşmesinin Türkiye saati ile 21.30'da başlayacağını aktardı.

CAATSA’NIN KALDIRILMASI MASAYA GELECEK

Reuters’a konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Türk yetkili, Fidan’ın Washington’daki temaslarında CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik adımların başlatılması gerektiğini vurgulayacağını ifade etti.

Aynı yetkili, Türkiye’nin F-35 programına geri dönüşünün de gündeme geleceğini belirtti.

Yetkili ayrıca, görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye’deki son gelişmeler ve Gazze'deki insanlık dramının da ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Türkiye, söz konusu sistemleri operasyonel hale getirmeyeceği yönünde ABD’ye güvence verdi. Ancak bu alanda somut bir ilerleme sağlanamadığı belirtiliyor.

“RUSYA'YA YAPTIRIMLAR KALKARSA CAATSA ANLAMINI YİTİRİR”

Bir Türk yetkili, Trump yönetiminin Moskova ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya çalıştığını belirterek, “Eğer ABD, Rusya’ya uyguladığı yaptırımları kaldıracaksa, CAATSA’nın üçüncü ülkelere uygulanması da mantıksız hale gelir” ifadelerini kullandı.

Yetkiliye göre, bu konu sadece Türkiye-ABD değil, aynı zamanda Türkiye-Rusya ilişkilerinin doğrudan bir parçası.

Habere göre, 16 Mart'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin, Fidan’ın temaslarına “olumlu bir ivme” kazandırabileceği değerlendiriliyor. Ancak henüz bu yönde somut bir taahhüt verilmiş değil.

FOX NEWS: TRUMP, TÜRKİYE'YE F-35 SATIŞINA OLUMLU BAKIYOR

21 Mart'ta Amerikan Fox News kanalında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Trump'ın Ankara'ya F-35 satışı konusunu değerlendirdiği belirtildi.

Habere göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı ve F-35 savaş uçaklarının satışını yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

Haberde, "Trump, iki tarafın, Türkiye'nin S-400'leri çalışamaz hale getirecek bir anlaşmaya varması halinde Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma fikrine açık olduğunu belirtti" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu uçakların Türkiye'ye satılabilmesi için ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarını kaldırması gerekeceği belirtilen habere göre, Trump, ekibinden, "Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarından nasıl kaçınabileceğine" ilişkin bir çalışma yapmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın 16 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde, birçok ikili ve bölgesel konu başlığı kapsamlı şekilde ele alınmıştı.