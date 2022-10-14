Manisa’da 3 ayrı adrese uyuşturucu baskını: 4 gözaltı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 3 farklı mahalledeki ikamet adreslerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Narkotik Köpek Timi desteği ile 3 farklı mahalledeki adreslerde arama yaptı.
Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesi'nde yapılan uygulamada, M.G. isimli şahsın M.U. isimli şahsa satışını yapmak için getirdiği 170 gram kubar esrar ve içime hazır sigara kâğıdına sarılı 5 gram kubar esrar ile yakalandı.
Şüpheli M.G.’nin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 60 bin TL nakit para ele geçirildi.
Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'nde ise Y.Ş.’nin ikametinde yapılan aramada, İzmir’den Manisa’ya satışını yapmak için getirdiği 933 adet extacy, 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şehzadeler ilçesi Kâzımkarabekir Mahallesi'nde de G.Y.’nin ikametinde yapılan aramada, 220 gram kubar esrar, 10 gram esrar ve uyuşturucu ve uyarıcı madde içiminde kullanılan Bong ismi verilen aparat ele geçirildi.
3 farklı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın işlemlerinin devam ettiği ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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