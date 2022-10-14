İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 36 şüpheli tutuklandı
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 kişi tutuklandı.
İzmir Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'de 43, Manisa ve Ağrı'da birer olmak üzere 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Helikopter destekli operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 11 kilo 378 gram esrar, 4 bin 54 sentetik ecza, bir miktar da metamfetamin ile bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden 7'si için adli kontrol şartı getirildi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- Bir yeni zam da sigaraya!
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Enginyurt'tan 'Sedat Peker' açıklaması
- Öyle mi genel müdür?