'Dur' ihtarına uymayan taksiden 2 kilogram uyuşturucu çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan taksi şoförü, takip sonrası yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Taksi şoförünün yakalanma anları güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.
Beyoğlu Irmak Caddesi'nde 12 Ekim Çarşamba saat 20.30 sıralarında denetim yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan bir taksi şoförü, denetim noktasından kaçtı. Polis ekipleri kaçan taksici bir süre sonra Tarlabaşı Bulvarı'nda durdurdu.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Takside yapılan aramada 2 kilo 200 gram marihuana, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL ve 50 dolar ele geçirildi. Taksi şoförü C.P. gözaltına alındı.
Yapılan işlemlerin ardından şüpheli C.P., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.
OPERASYON ANI KAMERADA
Taksi şoförünün durdurulması anları güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, polislerin taksi şoförünü durdurduğu görülüyor.
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