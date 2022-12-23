Banksy'nin 1 milyon sterlinlik eseri yıkılabilir

23 Aralık 2022 Cuma, 09:03

Fransa'nın Dover bölgesinde, Dover Feribot Terminali yakınlarında bir binanın duvarında Banksy’nin Brexit resmi, Mayıs 2017’de bir gecede ortaya çıktı. Resimde bir inşaat işçisi AB bayrağındaki bir yıldızı elindeki keskiyle parçalarken görülüyordu.

Ancak ünlü resim bir gecede ortadan kayboldu. Ağustos 2019’da bina gizemli bir şekilde boyandı. Ve geçtiğimiz eylül ayında da Dover Bölge Meclisi tarafından satın alındı.

NTV'de yer alan habere göre Banksy'nin 1 milyon sterlin (yaklaşık 22,5 milyon lira) değerindeki sanat eserinin, belediyenin siteyi geliştirme planları kapsamında yıkılabileceği ortaya çıktı.

Birkaç Banksy eserine sahip koleksiyoner John Brandler, eserin duvar resminin altında hala durduğunu düşünerek onu kurtarıp sergilemek istiyor.

Brandler, Dover’da yaşamamasına veya çalışmamasına rağmen, kasabayı dünyadaki altıncı sokak sanatı müzesi yapmak istediğini söyledi.

“O duvar resminden kurtulmak Mona Lisa’yı çöpe atmak, Eyfel Kulesi’ni hurda için satmak gibi olur; ahlaki açıdan suç" diyen Brandler, “Dünyada beş sokak sanatı müzesi var ve ben altıncısını yaratmak istiyorum. Şimdi binanın sahibi meclis ve bence onu yeniden geliştirmek istiyorlar. Onu kurtarabilirim. Diğer Banksy’lerin yanına koyarak onu bir topluluk varlığı haline getirebilirim. Burada insanların görmek için akın edeceği bu inanılmaz varlığa sahipsiniz" ifadesini kullandı.

Resmin kaybolması, "kültür vandalizmi" ve "facia" olarak nitelendirilirken, bazıları İngiltere'nin AB'den ayrılmasını savunan siyasileri ima ederek, "resmin yukarıdan gelen emirle" kaldırılmış olabileceğini öne sürmüştü.