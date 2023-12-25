Yunan müziğinin efsane ismi Vasilis Karras, Covid-19'a yenik düştü
Yunan fantezi müziğinin efsane şarkıcısı Vasilis Karras, yakalandığı Covid-19 sebebiyle 70 yaşında hayatını kaybetti.
Yunanistan Devlet Kanalı ERT, kendine özgü gür sesiyle tanınan ünlü Yunan şarkıcı Vasilis Karras'ın 70 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yunan haber sitelerinde yer alan habere göre ise, Yunan "laiko" (fantezi) şarkıcısı Karras, Covid-19 yakalandı ve Selanik'te kaldırıldığı hastanede nefes darlığı yaşamaya başlamasının ardından boğularak yaşamını yitirdi.
Uzun süredir kanser ile mücadele eden Karras, 12 Kasım 1953 yılında Kavala yakında Kokinohori’de doğdu. 10 yaşında ailesiyle Selanik’e yerleşti. 16 yaşındayken sahnelerle tanışan Karras, ilk albümü Alismonites Ores'i 1980 yılında kaydetti ve şöhret basamaklarını çıkmaya başladı.
KOMŞUDA COVİD-19 KRİZİ
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, geçen hafta Covid–19’a bağlı 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Açıklamada, hastaneye girişlerde ise yüzde 45 oranında artış yaşandığı aktarılmıştı.
Covid 19’un JN.1 varyantına bağlı vakaların da ülkede arttığına işaret edilen açıklamada, 101 kişide söz konusu varyantın tespit edildiği kaydedilmişti.
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