Başhahamın sözleri tartışma yarattı: Tevrat öğrencilerine atıf yaptı

İsrail’in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef, son dönemde İsrail’e atılan füze ve roketlere karşı hava savunmasının “başarısının” sebebinin ordu değil, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim gören Haredi öğrenciler olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 13:05
Başhahamın sözleri tartışma yarattı: Tevrat öğrencilerine atıf yaptı
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The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Yosef dün akşam verdiği bir derste, Yeşiva öğrencilerinin Tevrat’la meşgul olmalarının yüzü suyu hürmetine son aylarda İran, Hizbullah ve Hamas tarafından İsrail’e atılan füzelerin hiçbir kayba yol açmadığını iddia etti.

Yosef, "Beyler, bu kimin meziyeti sayesinde? Genelkurmay Başkanı'nın meziyetinden? Kimin meziyeti (sayesinde)? Yeşiva öğrencilerinin meziyeti sayesinde, Yeşiva öğrencileri oturup Tevrat ile meşgul oluyorlar, onların faziletinden dolayı kutsal olan Tanrı bizim için mucizeler ve harikalar yarattı" dedi.

Kendisine İsrail’e kuzey ve güney bölgelerinden son aylarda 13 bin dolayında füze fırlatıldığı bilgisinin verildiğini aktaran Yosef, can kaybının yüzlerce, binlerce olabilecekken yalnızca birkaç kişinin yaralandığını belirtti.

Söz konusu füze ve roket saldırılarında can kaybının olmamasını "mucize" olarak nitelendiren Yosef, Yeşiva öğrencilerinin İsrail halkını ve askerlerini koruduğunu, buna inanmayan herkesin de inançsız olduğunu savundu.

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yosef, daha önce dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına gideceğini söylemişti.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inancına sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.


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