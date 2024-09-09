Eski ABD Başkanı, başkanlık desteği kararını açıkladı: Donald Trump mı, Kamala Harris mi?

Yayınlanma: 09.09.2024 - 11:59

Güncelleme: 09.09.2024 - 11:59

Eski ABD Başkanı George W. Bush, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump ya da Demokrat Kamala Harris'e herhangi bir destek vermeyecek.

NBC News'e göre, Bush'un ofisi yaptığı açıklamada ne kendisinin ne de eski First Lady Laura Bush'un bir adayı desteklemeyeceğini ya da nasıl oy vereceklerini kamuoyuyla paylaşmayacaklarını açıkladı.

Açıklamada, “Başkan Bush yıllar önce başkanlık siyasetinden emekli oldu” denildi.

Bush, Trump'ın, 2016 yılında Hillary Clinton'a karşı kazandığı zaferin ardından yemin törenine katılmış ve Trump'ın konuşmasını “garip bir saçmalık” olarak nitelendirmişti.

Bush ayrıca, 2020'deki başkanlık yarışında Joe Biden ya da Trump'a destek olmayı reddetti.

Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda 10 Eylül'de karşı karşıya gelecek.

Seçimlerin kaderini "kritik eyaletler" olarak nitelendirilen Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia'daki sonuçların belirleyeceği belirtiliyor.