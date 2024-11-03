Bebekleri, doğum sırasında değiştirildi: 55 yıl sonra fark edildi!

Yayınlanma: 03.11.2024 - 12:50

Güncelleme: 03.11.2024 - 12:52

BBC'nin haberine göre, şu anda yetişkin olan ve raporlarda sadece Claire ve Jessica olarak adlandırılan kız bebekler, doğumdan kısa bir süre sonra NHS West Midlands hastanesinde değiştirildi. Ancak, aileleri bu hatayı ancak 55 yıl sonra fark etti.

Gerçek, ancak kadınlardan birinin erkek kardeşinin 2021 yılında yaptırdığı DNA testinde başka bir kadını öz kardeşi olarak göstermesiyle ortaya çıktı.

Kadınla temasa geçen erkek kardeş, aynı hastanede aynı tarihlerde doğan başka bir kız bebek olduğunu kısa sürede fark etti.

Hastaneyi denetleyen NHS (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi) vakfı sorumluluğu kabul etti, ancak tazminat seviyesi henüz kararlaştırılmadı. NHS'ye yönelik şikayetlerle ilgilenen NHS Resolution, BBC'ye yaptığı açıklamada değişimin “dehşet verici bir hata” olduğunu ve yasal sorumluluğu kabul ettiğini söyledi.

NHS Resolution, BBC'ye bunun “benzersiz ve karmaşık bir vaka” olduğunu ve ödenmesi gereken tazminat miktarı üzerinde anlaşmaya varmak için hala çalıştıklarını söyledi.

BBC'ye göre 1980'lerden bu yana yeni doğanlara doğumlarından hemen sonra radyo frekansı ile tanımlama (RFID) etiketleri verilmekte ve bu sayede bulundukları yer takip edilebilmektedir.