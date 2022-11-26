Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei kimdir? Makei neden hayatını kaybetti?
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei kimdir? Makei neden hayatını kaybetti?
Belarus devlet haber ajansı Belta, Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Anatoly Glaz'a atıfta bulunarak, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'nin ani ölümünü duyurdu.
VLADİMİR MAKEİ KİMDİR?
5 Ağustos 1958 tarihin Belarus'un Nyekrashevichy bölgesinde dünyaya geldi. 1980 yılında Minsk Devlet Pedagoji Enstitüsünden mezun oldu. SSCB Silahlı Kuvvetlerinde ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Belarus Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 1993 yılında albay olarak emekli oldu. 1993 yılında Avusturya Diplomatik Akademisi'nden mezun oldu. Bakanlıkta çeşitli departmanlarda sekreter olarak görev yaptı. 1996-1999'da Fransa'daki Belarus büyükelçiliğinde danışman olarak çalıştı ve aynı zamanda Avrupa Konseyi'nde Belarus'u temsil etti. 2000-2008 yılları arasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko'nun yardımcısıydı ve 2008-2012 yılları arasında ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanıydı. 20 Ağustos 2012 tarihinden itibaren dışişleri bakanı olarak görev yapmaktadır.
VLADİMİR MAKEİ NEDEN ÖLDÜ?
Belta haber ajansına göre, Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, bakanlık görevini sürdüren Makey'in ani bir şekilde öldüğünü duyurdu. 64 yaşında hayatını kaybeden Makey'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.
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