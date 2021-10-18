Belarus, kendisine yaptırım uygulayan AB ülkelerini cezalandırdı
Polonya’nın Belarus’la sınırında olağanüstü hal ilan etmesine insan hakları örgütleri tepki göstermişti. Varşova’da parlamento önünde yapılan eylemlerde “İsa da mülteciydi” yazılı pankartlar taşındı.
Belarus ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olan komşuları arasında sınırda bekleyen sığınmacıların durumuyla ilgili gerginlik büyüyor. Belarus’ta tartışmalı seçimlerin ardından devlet başkanlığına gelen Aleksandr Lukaşenko, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı göçmenleri Polonya sınırından göndermeye başlamakla suçlanırken, sınırlarda olağanüstü hal ilan eden Polonya’nın da göçmenlere çok kötü muamele ettiği savunuluyor.
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonya güvenlik güçlerinin bir grup sığınmacıyı bir kez daha sınır hattına kadar getirdiğini, bu kişilerin arasından birinin bilincinin yerinde olmadığını bildirerek Polonya’ya tepki gösterdi. Komite’den yapılan açıklamada “Polonyalı askerler bir kez daha insanları bilerek tehlikeli bir durumda terk etti” denildi.
Açıklamada “Belarus sınır muhafız birliği, sınır hattında bir grup sığınmacı olduğunu tespit etti. Polonya topraklarındaki çitin yakınında, grubun zorla sınır çizgisine itildiğini doğrudan gösteren ayak izleri saptandı” ifadelerine yer verildi. Açıklamaya göre sığınmacılar, “Polonya güvenlik güçlerinin kendilerini oraya getirdiğini ve aralarından bir kişinin neredeyse çıplak, ıslanmış, donmuş ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına rağmen Polonya tarafına kurulmuş çitin üzerinden zorla (sınır çizgisine) çıkardığını anlattı.”
“Erkeğin bilinci yerinde değildi. Sığınmacılar kendilerini bırakmamaları ve yardım etmeleri için yalvardı” denilen açıklamada “Belarus sınır devriye birliğinin sığınmacıyı kurtarmak amacıyla ambulans ekibi çağırdığını, ambulansın adamı sağlık kuruluşuna ulaştırdığı” da duyuruldu.
Öte yandan Polonya, Litvanya ve Letonya, Belarus üzerinden sınırlarını geçmeye çalışan göçmen sayısındaki artışlardan sorumlu tuttukları Belarus’u sığınmacı krizi yaratmakla suçladı. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkesinin artık AB’ye geçmeye çalışan göçmenleri durdurmayacağını, Batı’nın yaptırımları yüzünden Minsk’in yasadışı göçü durdurmaya ‘parasının da gücünün de’ olmadığını açıklamıştı.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Karadeniz'de ligin zirvesi değişti!
- Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek!
- Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?
- CHP, AKP'yi yakaladı
- Kılıçdaroğlu'nun çağrısı Erdoğan'ı kızdırdı
- Valilik'ten 'ıspanak yemeyin' uyarısı
- Kılıçdaroğlu sorusuna kağıttan okuyarak cevap verdi
- “Hükümet, kuru kasıtlı olarak yükseltiyor”
- ORC'den yanıt geldi: Boşuna demiyoruz...
- Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı