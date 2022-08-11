Belarus muhalefeti duyurdu: Zyabrovka hava üssünde art arda 8 patlama yaşandı
Belarus'un, Ukrayna sınırına yakın Gomel kentinin güneyindeki hava üssünde art arda 8 patlamanın meydan geldiği bildirildi.
Belarus’un muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya’nın danışmanı Franak Viacorka, Ukrayna sınırına yakın Gomel kentinin güneyindeki hava üssünde art arda 8 patlamanın meydan geldiğini duyurdu.
Patlamalar, Gomel kentinin güneyinde bulunan, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşında, Rus uçaklarının bulunduğu ve kalkış yaptığı Zyabrovka üssünde meydana geldi.
Viacorka, “Gomel bölgesindeki Zyabrovka üssünde art arda 8 patlama meydana geldi. Rus savaş uçakları genellikle burada konuşlandırılıyor. Şu ana kadar, bu patlamaların Rus ve Belarus orduları tarafından Belarus topraklarında gerçekleştirilen herhangi bir askeri tatbikatla bağlantılı olup olmadığına dair bir teyit yok. Zyabrovka üssü, Ukrayna'ya karşı savaşta Rus havacılığı tarafından kullanılıyor” dedi.
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