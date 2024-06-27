Belarus'un yeni Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov oldu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun, Maksim Rıjenkov'u Dışişleri Bakanı olarak atadığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:53
Belarus'un yeni Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov oldu
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Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, hükümet kadrosunda değişiklikler yapma kararı aldı.

Lukaşenko, Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'in yerine Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Rıjenkov'u atadı.

2022'den bu yana Bakanlık yapan Aleynik ise Lukaşenko'nun kararıyla Belarus Parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet Konseyi üyesi olarak atandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlık koltuğuna Dmitriy Krutoy atanırken Aleksandr Rogojnik da Belarus'un Moskova Büyükelçisi oldu.

RIJENKOV KİMDİR?

Belarus'un başkenti Minsk'te 1972'de doğan Maksim Rıjenkov, Belarus Devlet Üniversitesi ve Belarus Cumhurbaşkanlığına bağlı Yönetim Akademisinde eğitim gördü.

Devletin çeşitli kademelerinde çalışan Rıjenkov, 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı görevini yürütüyordu.


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