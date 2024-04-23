Belçika'dan Gazze tepkisi: 'Tüm zamanların en yüksek seviyesinde'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:36

Güncelleme: 23.04.2024 - 13:36

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında bölgesel güvenlik alanına odaklanan forumda yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de "taraflara uluslararası insancıl hukukun evrensel ilkelerine uymaları" çağrısı yaptı.

İsrailli ve Filistinliler arasında kalıcı barışın sağlanmasının "tek yolunun" iki devletli çözüm olduğunu ifade eden Lahbib, bunu sağlamak için Filistin devletinin tanınması konusunda adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Lahbib, 7 Ekim 2023'ten beri geçen sürede Gazze'de durumun "daha kötüye gittiğine" işaret ederek, "Gazze'deki insani durum kesinlikle dehşet verici. Batı Şeria'da şiddet tüm zamanların en yüksek seviyesinde" dedi.

Bölgede yaşanan diğer gerilimlere de değinen Lahbib, İsrail'in Hizbullah'la ve İran'la karşılıklı saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti.

Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının tüm taraflar için zararlı olacağı uyarısına bulunan Lahbib, "Bölgesel tırmanıştan kaçınmak için çabalarımızı birleştirmeli ve tüm tarafların azami itidal göstermesi konusunda ısrarcı olmalıyız" ifadesini kullandı.

Lahbib, "tek bir ses olarak acil ateşkes, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve Gazze ile Batı Şeria'ya tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım erişiminin talep edilmesinin" öneminin altını çizdi.