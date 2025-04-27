Belediye, 3 milyon TL'ye kadar maaşla "ırkçılıkla mücadele sorumlusu" arıyor

Yayınlanma: 27.04.2025 - 15:13

Güncelleme: 27.04.2025 - 15:13

İngiltere'nin Norfolk County Council (Norfolk İl Meclisi), bütçe kesintileri nedeniyle sokak lambalarını kapattıktan sonra şimdi de 60 bin sterline varan maaşla bir "ırkçılıkla mücadele sorumlusu" aradığını duyurdu.

Karar, hizmetlerde kesinti yaşanırken bu pozisyona ayrılan bütçe nedeniyle tepkilere yol açtı.

Bağımsız milletvekili Rupert Lowe, yerel meclisi "hizmetler kötüleşirken boş işlere para harcamakla" suçladı.

Lowe, "Zehirli ideolojiyi kamu sektöründen temizlemeliyiz. Norfolk İl Meclisi bu saçma pozisyonu iptal etmeli ve bu kaynağı Great Yarmouth gibi desteğe ihtiyaç duyan topluluklara yönlendirmelidir" dedi.

Norfolk İl Meclisi’nin, 45 milyon sterlinlik bütçe açığını kapatmak için bu yıl yetişkin sosyal bakımından 24,5 milyon sterlin, çocuk hizmetlerinden ise 14,6 milyon sterlin kesinti yapması bekleniyor.

Geçen yıl, karbon salımını azaltmak ve yıllık 200 bin sterlin tasarruf sağlamak amacıyla bin sokak lambası kapatılmıştı.

Yeni açılan “Irkçılıkla Mücadele Uygulama Lideri” pozisyonu ise çocuk hizmetleri departmanında görev yapacak. 18 aylık sözleşmeli görev için belirlenen maaş aralığı 55 bin 147 ila 60 bin 676 sterlin arasında.

İŞ İLANI

İş ilanında, "Ön saflarda çalışanlarımızın kültürel açıdan yeterli ve önyargısız hizmet sunmasını, 'küresel çoğunluk' personelimizin ise işyerinde veya sahada ayrımcılıktan korunarak saygı ve destek görmesini sağlamayı amaçlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Burada kullanılan "küresel çoğunluk" terimi, son yıllarda "BAME" (Siyah ve Etnik Azınlıklar) ifadesine alternatif olarak popülerlik kazandı ve beyaz olmayan nüfusu ifade ediyor.

Eleştirmenler, böyle pozisyonların kamu kaynaklarının israfı olduğunu savunurken, destekleyenler ise bu tür programların tarihsel ayrımcılığı düzeltmek için gerekli olduğunu belirtiyor.

Norfolk İl Meclisi'nden bir sözcü, pozisyonun amacını şu şekilde savundu:

"Ne yazık ki destek verdiğimiz çocuklar ve aileler ile sahada çalışan meslektaşlarımız, ırkçılığın zararlarını yaşamaktadır. Tüm çalışanlarımızın saygı ve destek gördüğü bir ortam sağlamak ve her kökenden çocuğun gelişebileceği bir sistem inşa etmek istiyoruz. Bu görev, ırkçılığı tespit edip kökünden kazımak için gereken yetkinliği ve kapasiteyi sağlayacak."