Berlin'de havalimanı çalışanları greve gitti, yüzlerce uçuş iptal edildi

Yayınlanma: 24.04.2023 - 16:59

Güncelleme: 24.04.2023 - 16:59

Almanya'da işçi sendikası Ver.di'nin 24 saatlik grev çağrısı üzerine Berlin-Brandenburg (BER) Havalimanı’nda güvenlik ve yolcu ile bavul kontrol bölümlerinde çalışanlar iş bıraktı.

Yerel saatle 03.00'te başlayan ve bugün 00.00'da sona erecek olan grev nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 220 uçağın kalkış, 240 uçaktan 72'sinin ise iniş yapamadığı kaydedildi. Grevden haberi olmayan ve bavullarıyla havalimanına gelen bazı yolcular, terminal görevlileri tarafından bilgilendirildi. Normalde yolcu kuyruklarının oluştuğu kontuarlar ise boş kaldı.



TAHLİYE UÇUŞU İÇİN AÇIK BIRAKILDI

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar nedeniyle ülkeden süren tahliye çalışmaları kapsamında Berlin-Brandenburg Havalimanı'na iniş yapacak olan Alman ordusuna ait uçak nedeniyle iki terminal açık bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln-Bonn Havalimanlarında 2 günlük greve gidilmişti. Grevin ikinci gününde Alman Demiryolları çalışanları da iş bırakmış ve ulaşımda aksamalar yaşanmıştı.

Ver.di Sendikası, uzun süredir gece, hafta sonu ve tatil günleri mesaileri için çalışanların ek ücretlerinin artırılması konusunda Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile müzakereler yürütüyor. Sendika, 27 ve 28 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek yeni görüşmeler öncesinde işverene baskıyı artırmak istiyor.

