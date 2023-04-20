Hollywood'da senaristler ayaklandı: Greve gidecekler!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 13:45

Güncelleme: 20.04.2023 - 13:45

Hollywood senaristlerinin yaptığı anlaşma 1 Mayıs itibarıyla sona eriyor. Ancak senaristler yapılacak sözleşmede 'daha iyi çalışma koşulları' ve 'maaşın iyileştirilmesi' talebinde bulundu. Bundan dolayı senaristler ve stüdyolar arasında anlaşmazlık ortaya çıktı.

Birçok senarist 'Adil sözleşme' elde etmek için greve gideceğini açıkladı. WGA, tarafından senaristlere grev konusunda tam destek verildi.

The Hollywood Reporter tarafından yapılan habere göre, üyelerin yüzde 97,85 grev için olumlu oy verdi. WGA tarafından grev ile ilgili üyelere bildiri yapıldı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bildiride, "Kolektif gücünüzü, dayanışmanızı ve anlamlı değişimler için taleplerinizi çok kuvvetli miktarda ifade ettiniz. Bu birlik ve çözüm gösteriminin gücüyle birlikte tüm yazarlar için adil sözleşme elde etmek amacıyla müzakere masasında çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. WGA tarafından yapılan son grev 2007 yılında olmuştu. Senaristler 100 gün boyunca çalışmama kararı almıştı.

WGA'NIN AMACI BAŞINDAN BERİ GREVDİ

Hollywood'da bulunan Sinema ve Televizyon Yapımcıları İttifakı tarafından açıklama yapıldı. The New York Times'ın haberine göre, Sinema ve Televizyon Yapımcıları İttifaki grev yetki oylamasının kendilerini şaşırtmadığını ve beklediklerini belirtti.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bir grev yetki oylaması, en başından beri WGA'nın planının parçasıydı. Taraflar tekliflerini sunmadan önce bile bunun açıklaması yapılmıştı. Bizim hedefimiz adil ve mantıklı bir anlaşmaya varmak olacak. Olası bir anlaşmanın gerçekleşmesi için, Birlik'in şirketlere olan sorunların tartışmasına yoğunlaştığı ciddi bir pazarlığa odaklanması ve mantıklı uzlaşma yolları araması gerekir."